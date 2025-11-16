Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Giggle Fund (GIGGLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:00:38 (UTC+8)
Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Giggle Fund (GIGGLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 143.48M
Samlet udbud
$ 1.00M
Cirkulerende forsyning
$ 1.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 143.48M
Alle tiders Høj:
$ 287.4
Alle tiders Lav:
$ 0.002154581463322289
Nuværende pris:
$ 143.48
Giggle Fund (GIGGLE) Information

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Officiel hjemmeside:
https://giggletoken.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x20d6015660b3fe52e6690a889b5c51f69902ce0e

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Giggle Fund (GIGGLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal GIGGLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange GIGGLE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår GIGGLE's tokenomics, kan du udforske GIGGLE tokens live-pris!

Sådan køber du GIGGLE

Er du interesseret i at tilføje Giggle Fund (GIGGLE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GIGGLE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Giggle Fund (GIGGLE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for GIGGLE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

GIGGLE Prisprediktion

Vil du vide, hvor GIGGLE måske er på vej hen? Vores GIGGLE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

