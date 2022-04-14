UBXS Token (UBXS) Tokenomics Få vigtig indsigt i UBXS Token (UBXS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UBXS Token (UBXS) Information UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Officiel hjemmeside: https://bixos.io/ Hvidbog: https://docs.bixos.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Køb UBXS nu!

UBXS Token (UBXS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UBXS Token (UBXS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 834.46K $ 834.46K $ 834.46K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Alle tiders Lav: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 Nuværende pris: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Få mere at vide om UBXS Token (UBXS) pris

UBXS Token (UBXS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UBXS Token (UBXS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UBXS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UBXS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UBXS's tokenomics, kan du udforske UBXS tokens live-pris!

UBXS Token (UBXS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UBXS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UBXS prishistorikken nu!

UBXS Prisprediktion Vil du vide, hvor UBXS måske er på vej hen? Vores UBXS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UBXS Tokens prisprediktion nu!

