TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i TOWER Ecosystem (TOWER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:53:30 (UTC+8)
USD

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TOWER Ecosystem (TOWER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 6.81M
$ 6.81M$ 6.81M
Alle tiders Høj:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.0006812
$ 0.0006812$ 0.0006812

TOWER Ecosystem (TOWER) Information

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

Officiel hjemmeside:
https://towerecosystem.com/
Hvidbog:
https://lightpaper.crazydefenseheroes.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xf7c1cefcf7e1dd8161e00099facd3e1db9e528ee

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for TOWER Ecosystem (TOWER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TOWER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TOWER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TOWER's tokenomics, kan du udforske TOWER tokens live-pris!

Sådan køber du TOWER

Er du interesseret i at tilføje TOWER Ecosystem (TOWER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TOWER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

TOWER Ecosystem (TOWER) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TOWER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TOWER Prisprediktion

Vil du vide, hvor TOWER måske er på vej hen? Vores TOWER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

