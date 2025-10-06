UdvekslingDEX+
Den direkte TOWER Ecosystem pris i dag er 0.0008526 USD. Følg med i realtid TOWER til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk TOWER prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om TOWER

TOWER Prisinfo

Hvad er TOWER

TOWER Whitepaper

TOWER Officiel hjemmeside

TOWER Tokenomics

TOWER Prisprognose

TOWER Historik

TOWER Købsguide

TOWER-til-fiat-valutaomregner

TOWER Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

TOWER Ecosystem Logo

TOWER Ecosystem-kurs(TOWER)

1 TOWER til USD direkte pris:

$0.0008526
$0.0008526$0.0008526
-2.09%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:30:56 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0008526
$ 0.0008526$ 0.0008526
24H lav
$ 0.0008924
$ 0.0008924$ 0.0008924
24H høj

$ 0.0008526
$ 0.0008526$ 0.0008526

$ 0.0008924
$ 0.0008924$ 0.0008924

--
----

--
----

-0.75%

-2.09%

-10.71%

-10.71%

TOWER Ecosystem (TOWER) realtidsprisen er $ 0.0008526. I løbet af de sidste 24 timer har TOWER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0008526 og et højdepunkt på $ 0.0008924, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. TOWERs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, TOWER har ændret sig med -0.75% i løbet af den sidste time, -2.09% i løbet af 24 timer og -10.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

TOWER Ecosystem (TOWER) Markedsinformation

--
----

$ 83.54K
$ 83.54K$ 83.54K

$ 8.53M
$ 8.53M$ 8.53M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Den nuværende markedsværdi på TOWER Ecosystem er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 83.54K. Det cirkulerende forsyning af TOWER er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.53M.

TOWER Ecosystem (TOWER) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for TOWER Ecosystem i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000182-2.09%
30 dage$ -0.0002474-22.50%
60 dage$ -0.0006786-44.32%
90 dage$ +0.0003826+81.40%
TOWER Ecosystem Prisændring i dag

I dag TOWER blev der registreret en ændring på $ -0.0000182 (-2.09%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

TOWER Ecosystem 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0002474 (-22.50%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

TOWER Ecosystem 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage TOWER sås en ændring af $ -0.0006786 (-44.32%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

TOWER Ecosystem 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.0003826 (+81.40%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for TOWER Ecosystem (TOWER)?

Tjek TOWER EcosystemPrishistorik-siden nu.

Hvad er TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineTOWER Ecosysteminvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekTOWERtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om TOWER Ecosystem på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din TOWER Ecosystem købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

TOWER Ecosystem Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil TOWER Ecosystem (TOWER) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine TOWER Ecosystem (TOWER) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for TOWER Ecosystem.

Tjek TOWER Ecosystem prisprediktion nu!

TOWER Ecosystem (TOWER) Tokenomics

At forstå tokenomics for TOWER Ecosystem (TOWER) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om TOWER Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du TOWER Ecosystem (TOWER)

Leder du efter, hvordan du køber TOWER Ecosystem? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe TOWER Ecosystem på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

TOWER til lokale valutaer

1 TOWER Ecosystem(TOWER) til VND
22.436169
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til AUD
A$0.001295952
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til GBP
0.000647976
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til EUR
0.000733236
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til USD
$0.0008526
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MYR
RM0.003572394
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TRY
0.035834778
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til JPY
¥0.1304478
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ARS
ARS$1.223242272
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til RUB
0.068540514
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til INR
0.075685302
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til IDR
Rp14.209994316
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til PHP
0.050039094
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til EGP
￡E.0.040268298
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BRL
R$0.004578462
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til CAD
C$0.00119364
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BDT
0.104290032
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til NGN
1.232075208
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til COP
$3.27922749
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ZAR
R.0.014809662
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til UAH
0.03576657
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TZS
T.Sh.2.089705548
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til VES
Bs0.1884246
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til CLP
$0.8031492
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til PKR
Rs0.24077424
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til KZT
0.450155748
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til THB
฿0.027470772
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TWD
NT$0.026251554
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til AED
د.إ0.003129042
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til CHF
Fr0.00068208
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til HKD
HK$0.006624702
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til AMD
֏0.325164588
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MAD
.د.م0.007869498
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MXN
$0.015824256
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SAR
ريال0.00319725
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ETB
Br0.130984938
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til KES
KSh0.109848984
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til JOD
د.أ0.0006044934
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til PLN
0.003137568
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til RON
лв0.003759966
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SEK
kr0.008082648
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BGN
лв0.001440894
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til HUF
Ft0.286874322
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til CZK
0.017981334
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til KWD
د.ك0.000260043
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ILS
0.00277095
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BOB
Bs0.005891466
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til AZN
0.00144942
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TJS
SM0.007826868
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til GEL
0.002310546
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til AOA
Kz0.781484634
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BHD
.د.ب0.000319725
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BMD
$0.0008526
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til DKK
kr0.005516322
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til HNL
L0.022355172
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MUR
0.038997924
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til NAD
$0.014741454
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til NOK
kr0.008628312
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til NZD
$0.001483524
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til PAB
B/.0.0008526
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til PGK
K0.00358092
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til QAR
ر.ق0.003094938
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til RSD
дин.0.086607108
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til UZS
soʻm10.149998376
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ALL
L0.071183574
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ANG
ƒ0.001526154
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til AWG
ƒ0.001526154
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BBD
$0.0017052
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BAM
KM0.001432368
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BIF
Fr2.4921498
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BND
$0.001099854
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BSD
$0.0008526
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til JMD
$0.13645863
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til KHR
3.4104
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til KMF
Fr0.3632076
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til LAK
18.534782238
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til LKR
රු0.258832308
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MDL
L0.014468622
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MGA
Ar3.82331418
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MOP
P0.006829326
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MVR
0.01304478
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MWK
MK1.47508326
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til MZN
MT0.05448114
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til NPR
रु0.120591744
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til PYG
6.0466392
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til RWF
Fr1.2388278
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SBD
$0.007016898
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SCR
0.011646516
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SRD
$0.0328251
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SVC
$0.00746025
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til SZL
L0.014741454
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TMT
m0.0029841
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TND
د.ت0.0025100544
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til TTD
$0.005772102
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til UGX
Sh2.9602272
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til XAF
Fr0.481719
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til XCD
$0.00230202
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til XOF
Fr0.481719
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til XPF
Fr0.0869652
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BWP
P0.011416314
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til BZD
$0.001713726
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til CVE
$0.08103963
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til DJF
Fr0.1509102
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til DOP
$0.054617556
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til DZD
د.ج0.110812422
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til FJD
$0.001926876
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til GNF
Fr7.349412
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til GTQ
Q0.006513864
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til GYD
$0.178551492
1 TOWER Ecosystem(TOWER) til ISK
kr0.1057224

TOWER Ecosystem Ressource

For en mere dybdegående forståelse af TOWER Ecosystem, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel TOWER Ecosystem hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om TOWER Ecosystem

Hvor meget er TOWER Ecosystem (TOWER) værd i dag?
Den direkte TOWER pris i USD er 0.0008526 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle TOWER til USD pris?
Den aktuelle pris på TOWERtil USD er $ 0.0008526. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af TOWER Ecosystem?
Markedsværdien for TOWER er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af TOWER?
Den cirkulerende forsyning af TOWER er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på TOWER?
TOWER opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på TOWER?
TOWER så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for TOWER?
Direkte 24-timers handelsvolumen for TOWER er $ 83.54K USD.
Bliver TOWER højere i år?
TOWER kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se TOWER prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:30:56 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

TOWER-til-USD Lommeregner

Beløb

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0008526 USD

Handel TOWER

TOWER/USDT
$0.0008526
$0.0008526$0.0008526
-2.00%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

