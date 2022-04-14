Horizen (ZEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Horizen (ZEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Horizen (ZEN) Information Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen. Officiel hjemmeside: https://www.horizen.io/ Hvidbog: https://www.horizen.io/research/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xf43eb8de897fbc7f2502483b2bef7bb9ea179229 Køb ZEN nu!

Horizen (ZEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Horizen (ZEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 135.54M $ 135.54M $ 135.54M Samlet udbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerende forsyning $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 164.16M $ 164.16M $ 164.16M Alle tiders Høj: $ 166.57 $ 166.57 $ 166.57 Alle tiders Lav: $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 $ 3.092439889907837 Nuværende pris: $ 7.817 $ 7.817 $ 7.817 Få mere at vide om Horizen (ZEN) pris

Horizen (ZEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Horizen (ZEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZEN's tokenomics, kan du udforske ZEN tokens live-pris!

Sådan køber du ZEN Er du interesseret i at tilføje Horizen (ZEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ZEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ZEN på MEXC nu!

Horizen (ZEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ZEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ZEN prishistorikken nu!

ZEN Prisprediktion Vil du vide, hvor ZEN måske er på vej hen? Vores ZEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ZEN Tokens prisprediktion nu!

