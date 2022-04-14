Solar (SXP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solar (SXP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solar (SXP) Information Solar is an enterprise-level blockchain ecosystem powered by open-source developers and community participation. Officiel hjemmeside: https://solar.org Hvidbog: https://docs.solar.org/project/whitepaper/ Block Explorer: https://solarscan.com Køb SXP nu!

Solar (SXP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solar (SXP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 116.00M $ 116.00M $ 116.00M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 652.44M $ 652.44M $ 652.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 5.8603 $ 5.8603 $ 5.8603 Alle tiders Lav: $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 $ 0.14360286304862213 Nuværende pris: $ 0.1778 $ 0.1778 $ 0.1778 Få mere at vide om Solar (SXP) pris

Solar (SXP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solar (SXP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SXP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SXP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SXP's tokenomics, kan du udforske SXP tokens live-pris!

Sådan køber du SXP Er du interesseret i at tilføje Solar (SXP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SXP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SXP på MEXC nu!

Solar (SXP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SXP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SXP prishistorikken nu!

SXP Prisprediktion Vil du vide, hvor SXP måske er på vej hen? Vores SXP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SXP Tokens prisprediktion nu!

