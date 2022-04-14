Spell Token (SPELL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Spell Token (SPELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Spell Token (SPELL) Information Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Officiel hjemmeside: https://abracadabra.money/ Hvidbog: https://docs.abracadabra.money/ Block Explorer: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Køb SPELL nu!

Spell Token (SPELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Spell Token (SPELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 79.83M $ 79.83M $ 79.83M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 164.57B $ 164.57B $ 164.57B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 Alle tiders Lav: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Nuværende pris: $ 0.0004851 $ 0.0004851 $ 0.0004851 Få mere at vide om Spell Token (SPELL) pris

Spell Token (SPELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Spell Token (SPELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPELL's tokenomics, kan du udforske SPELL tokens live-pris!

Sådan køber du SPELL Er du interesseret i at tilføje Spell Token (SPELL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SPELL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SPELL på MEXC nu!

Spell Token (SPELL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SPELL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SPELL prishistorikken nu!

SPELL Prisprediktion Vil du vide, hvor SPELL måske er på vej hen? Vores SPELL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPELL Tokens prisprediktion nu!

