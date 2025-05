SPELL

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

NavnSPELL

RangNo.386

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning162,019,199,371.3317

Max Udbud0

Samlet Udbud196,008,739,620

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.07514751310881196,2021-11-16

Laveste pris0.000349821697120155,2023-08-17

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

