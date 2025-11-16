Smart Pocket (SP) Tokenomics

Smart Pocket (SP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Smart Pocket (SP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Smart Pocket (SP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Smart Pocket (SP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 4.93M
$ 4.93M$ 4.93M
Samlet udbud
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Cirkulerende forsyning: $ 1.04B
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 474.20M
$ 474.20M
$ 474.20M$ 474.20M
Alle tiders Høj: $ 0.031
$ 0.031
$ 0.031$ 0.031
Alle tiders Lav:
$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682
Nuværende pris:
$ 0.004742
$ 0.004742$ 0.004742

Smart Pocket (SP) Information

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Officiel hjemmeside:
https://www.smapocke.app/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6gdDALVM7FrTnXTXo17PpHnLtUdnaAtokCBzPUZKA2rx

Smart Pocket (SP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Smart Pocket (SP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Smart Pocket (SP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SP Prisprediktion

Vil du vide, hvor SP måske er på vej hen? Vores SP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

