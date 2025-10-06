Hvad er Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them. The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSmart Pocketinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Smart Pocket på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Smart Pocket købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Smart Pocket Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Smart Pocket (SP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Smart Pocket (SP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Smart Pocket.

Tjek Smart Pocket prisprediktion nu!

Smart Pocket (SP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Smart Pocket (SP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Smart Pocket (SP)

Leder du efter, hvordan du køber Smart Pocket? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Smart Pocket på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SP til lokale valutaer

Prøv konverter

Smart Pocket Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Smart Pocket, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Smart Pocket Hvor meget er Smart Pocket (SP) værd i dag? Den direkte SP pris i USD er 0.008535 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SP til USD pris? $ 0.008535 . Tjek Den aktuelle pris på SPtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Smart Pocket? Markedsværdien for SP er $ 8.88M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SP? Den cirkulerende forsyning af SP er 1.04B USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SP? SP opnåede en ATH-pris på 0.023315600067172444 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SP? SP så en ATL-pris på 0.002919119255657682 USD . Hvad er handelsvolumen for SP? Direkte 24-timers handelsvolumen for SP er $ 157.50K USD . Bliver SP højere i år? SP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Smart Pocket (SP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025