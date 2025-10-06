UdvekslingDEX+
Den direkte Smart Pocket pris i dag er 0.008535 USD. Følg med i realtid SP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SP

SP Prisinfo

Hvad er SP

SP Officiel hjemmeside

SP Tokenomics

SP Prisprognose

SP Historik

SP Købsguide

SP-til-fiat-valutaomregner

SP Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

$0.008535
Smart Pocket (SP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:21:55 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.008074
$ 0.008074
24H lav
$ 0.009296
$ 0.009296
24H høj

$ 0.008074
$ 0.008074

$ 0.009296
$ 0.009296

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682

-0.91%

+1.84%

-34.66%

-34.66%

Smart Pocket (SP) realtidsprisen er $ 0.008535. I løbet af de sidste 24 timer har SP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.008074 og et højdepunkt på $ 0.009296, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SPs højeste pris nogensinde er $ 0.023315600067172444, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.002919119255657682.

Når det gælder kortsigtet performance, SP har ændret sig med -0.91% i løbet af den sidste time, +1.84% i løbet af 24 timer og -34.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Smart Pocket (SP) Markedsinformation

No.1166

$ 8.88M
$ 8.88M

$ 157.50K
$ 157.50K

$ 853.50M
$ 853.50M

1.04B
1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000

1.04%

SOL

Den nuværende markedsværdi på Smart Pocket er $ 8.88M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 157.50K. Det cirkulerende forsyning af SP er 1.04B, med et samlet udbud på 100000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 853.50M.

Smart Pocket (SP) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Smart Pocket i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00015421+1.84%
30 dage$ +0.008285+3,314.00%
60 dage$ +0.008285+3,314.00%
90 dage$ +0.008285+3,314.00%
Smart Pocket Prisændring i dag

I dag SP blev der registreret en ændring på $ +0.00015421 (+1.84%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Smart Pocket 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.008285 (+3,314.00%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Smart Pocket 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SP sås en ændring af $ +0.008285 (+3,314.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Smart Pocket 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.008285 (+3,314.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Smart Pocket (SP)?

Tjek Smart PocketPrishistorik-siden nu.

Hvad er Smart Pocket (SP)

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

Smart Pocket er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSmart Pocketinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSPtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Smart Pocket på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Smart Pocket købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Smart Pocket Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Smart Pocket (SP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Smart Pocket (SP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Smart Pocket.

Tjek Smart Pocket prisprediktion nu!

Smart Pocket (SP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Smart Pocket (SP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SP Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Smart Pocket (SP)

Leder du efter, hvordan du køber Smart Pocket? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Smart Pocket på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Smart Pocket Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Smart Pocket, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Smart Pocket hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Smart Pocket

Hvor meget er Smart Pocket (SP) værd i dag?
Den direkte SP pris i USD er 0.008535 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SP til USD pris?
Den aktuelle pris på SPtil USD er $ 0.008535. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Smart Pocket?
Markedsværdien for SP er $ 8.88M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SP?
Den cirkulerende forsyning af SP er 1.04B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SP?
SP opnåede en ATH-pris på 0.023315600067172444 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SP?
SP så en ATL-pris på 0.002919119255657682 USD.
Hvad er handelsvolumen for SP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SP er $ 157.50K USD.
Bliver SP højere i år?
SP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:21:55 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$0.008535
$110,008.45

$3,865.69

$0.02847

$185.33

$1.0002

$110,008.45

$3,865.69

$185.33

$75.38

$19.833

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07197

$0.000000000000000000000019

$0.000359

$0.0022

$0.0033300

$0.00004754

