Lombard (BARD) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Lombard (BARD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:20:27 (UTC+8)
USD

Lombard (BARD) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Lombard (BARD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 787.90M
$ 787.90M$ 787.90M
Alle tiders Høj:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.7879
$ 0.7879$ 0.7879

Lombard (BARD) Information

Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.

Officiel hjemmeside:
https://www.lombard.finance/
Hvidbog:
https://docs.lombard.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf0DB65D17e30a966C2ae6A21f6BBA71cea6e9754

Lombard (BARD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Lombard (BARD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BARD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BARD tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BARD's tokenomics, kan du udforske BARD tokens live-pris!

Sådan køber du BARD

Er du interesseret i at tilføje Lombard (BARD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe BARD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Lombard (BARD) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BARD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

BARD Prisprediktion

Vil du vide, hvor BARD måske er på vej hen? Vores BARD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

