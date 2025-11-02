Smart Pocket (SP) Prisprediktion (USD)

Smart Pocket Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Smart Pocket potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.008801 i 2025. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Smart Pocket potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009241 i 2026. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SP for 2027 være $ 0.009703 med en 10.25% vækstrate. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på SP i 2028 være $ 0.010188 med en 15.76% vækstrate. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SP i 2029 være $ 0.010697 sammen med 21.55% vækstraten. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for SP i 2030 være $ 0.011232 sammen med 27.63% vækstraten. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Smart Pocket potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.018296. Smart Pocket (SP) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Smart Pocket potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.029803.

2026 $ 0.009241 5.00%

2027 $ 0.009703 10.25%

2028 $ 0.010188 15.76%

2029 $ 0.010697 21.55%

2030 $ 0.011232 27.63%

2031 $ 0.011794 34.01%

2032 $ 0.012383 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.013003 47.75%

2034 $ 0.013653 55.13%

2035 $ 0.014335 62.89%

2036 $ 0.015052 71.03%

2037 $ 0.015805 79.59%

2038 $ 0.016595 88.56%

2039 $ 0.017425 97.99%

2040 $ 0.018296 107.89% Vis mere Kortsigtet Smart Pocketprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.008801 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.008802 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.008809 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.008837 0.41% Smart Pocket (SP) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på SP for November 2, 2025(I dag) , er $0.008801 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Smart Pocket (SP) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for SP, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.008802 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Smart Pocket (SP) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for SP, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.008809 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Smart Pocket (SP) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på SP være $0.008837 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Smart Pocket prisstatistik Nuværende pris $ 0.008801$ 0.008801 $ 0.008801 Prisændring (24 T) +5.02% Markedsværdi $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Cirkulationsforsyning 1.04B 1.04B 1.04B Volumen (24 timer) $ 176.28K$ 176.28K $ 176.28K Volumen (24 timer) -- Den seneste SP pris er $ 0.008801. Den har en 24-timers ændring på +5.02%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 176.28K. Desuden har SP et cirkulerende forsyning på 1.04B og en samlet markedsværdi på $ 9.16M. Se live SP pris

Sådan køber du Smart Pocket (SP) Prøver du at købe SP? Du kan nu købe SP via kreditkort, bankoverførsel, P2P og mange flere betalingsmetoder. Lær, hvordan du køber Smart Pocket og kommer i gang hos MEXC nu! Lær hvordan du køber SP nu

Smart Pocket Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Smart Pocket-siden med livepriser er den aktuelle pris på Smart Pocket 0.008801USD. Det cirkulerende udbud af Smart Pocket(SP) er 0.00 SP , hvilket giver det en markedsværdi på $9.16M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.02% $ 0.000160 $ 0.009003 $ 0.008074

7 dage -0.35% $ -0.004801 $ 0.01476 $ 0.008074

30 dage 34.19% $ 0.008548 $ 0.031 $ 0.00025 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Smart Pocket vist en prisbevægelse på $0.000160 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.02% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Smart Pocket handlet til en højeste værdi på $0.01476 og en laveste værdi på $0.008074 . Den havde oplevet en prisændring på -0.35% . Denne seneste tendens viser SPs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Smart Pocket oplevet en ændring på 34.19% , hvilket svarer til cirka $0.008548 i værdi. Det tyder på, at SP kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette Smart Pocket prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele SP prishistorikken

Hvordan fungerer Smart Pocket (SP )-prisforudsigelsesmodulet? Smart Pocket-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på SP baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Smart Pocket over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på SP, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Smart Pocket. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for SP. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af SP for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Smart Pocket.

Hvorfor er SP prisforudsigelse vigtig?

SP Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er SP værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil SP opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for SP næste måned? Ifølge Smart Pocket (SP) prisprediktionsværktøjet vil den forventede SP pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 SP koste i 2026? Prisen på 1 Smart Pocket (SP) er i dag $0.008801 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SP stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på SP i 2027? Smart Pocket (SP) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 SP i 2027. Hvad er det anslåede prismål for SP i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Smart Pocket (SP) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for SP i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Smart Pocket (SP) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 SP koste i 2030? Prisen på 1 Smart Pocket (SP) er i dag $0.008801 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil SP stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er SP prisforudsigelsen for 2040? Smart Pocket (SP) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 SP i 2040. Tilmeld dig nu