Sign (SIGN) Information Officiel hjemmeside: https://sign.global/ Hvidbog: https://docs.sign.global/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x868FCEd65edBF0056c4163515dD840e9f287A4c3 Køb SIGN nu!

Sign (SIGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sign (SIGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 93.30M $ 93.30M $ 93.30M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 691.10M $ 691.10M $ 691.10M Alle tiders Høj: $ 0.13387 $ 0.13387 $ 0.13387 Alle tiders Lav: $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 $ 0.06256669755843211 Nuværende pris: $ 0.06911 $ 0.06911 $ 0.06911 Få mere at vide om Sign (SIGN) pris

Sign (SIGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sign (SIGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIGN's tokenomics, kan du udforske SIGN tokens live-pris!

Sign (SIGN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SIGN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SIGN prishistorikken nu!

SIGN Prisprediktion Vil du vide, hvor SIGN måske er på vej hen? Vores SIGN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIGN Tokens prisprediktion nu!

