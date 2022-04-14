Slingshot (SLING) Tokenomics Få vigtig indsigt i Slingshot (SLING), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Slingshot (SLING) Information Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP. Officiel hjemmeside: https://slingshotdao.com/ Hvidbog: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Køb SLING nu!

Slingshot (SLING) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Slingshot (SLING), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 129.19K $ 129.19K $ 129.19K Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Alle tiders Høj: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 Alle tiders Lav: $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 Nuværende pris: $ 0.0006928 $ 0.0006928 $ 0.0006928 Få mere at vide om Slingshot (SLING) pris

Slingshot (SLING) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Slingshot (SLING) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLING tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLING tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLING's tokenomics, kan du udforske SLING tokens live-pris!

Sådan køber du SLING Er du interesseret i at tilføje Slingshot (SLING) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SLING, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SLING på MEXC nu!

Slingshot (SLING) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SLING hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SLING prishistorikken nu!

SLING Prisprediktion Vil du vide, hvor SLING måske er på vej hen? Vores SLING prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SLING Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!