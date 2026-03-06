Power Protocol (POWER) Tokenomics

Power Protocol (POWER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Power Protocol (POWER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2026-03-06 18:52:27 (UTC+8)
USD

Power Protocol (POWER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Power Protocol (POWER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 30.37M
$ 30.37M$ 30.37M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 144.62M
$ 144.62M$ 144.62M
Alle tiders Høj:
$ 2.6593
$ 2.6593$ 2.6593
Alle tiders Lav:
$ 0.0660522171533936
$ 0.0660522171533936$ 0.0660522171533936
Nuværende pris:
$ 0.14462
$ 0.14462$ 0.14462

Power Protocol (POWER) Information

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Officiel hjemmeside:
https://powerprotocol.xyz/en
Hvidbog:
https://pixion-games-1.gitbook.io/fableborne-litepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x9dC44ae5BE187ECA9e2A67e33f27A4c91cEA1223

Power Protocol (POWER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Power Protocol (POWER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal POWER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange POWER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår POWER's tokenomics, kan du udforske POWER tokens live-pris!

Sådan køber du POWER

Er du interesseret i at tilføje Power Protocol (POWER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POWER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Power Protocol (POWER) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for POWER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

POWER Prisprediktion

Vil du vide, hvor POWER måske er på vej hen? Vores POWER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken