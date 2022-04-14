SHX (SHX) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHX (SHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SHX (SHX) Information Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all. Officiel hjemmeside: https://stronghold.co/shx Hvidbog: https://docsend.com/view/dftxunt Block Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH Køb SHX nu!

SHX (SHX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHX (SHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.83M $ 166.83M $ 166.83M Samlet udbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerende forsyning $ 5.79B $ 5.79B $ 5.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.88B $ 2.88B $ 2.88B Alle tiders Høj: $ 0.0299 $ 0.0299 $ 0.0299 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.028794 $ 0.028794 $ 0.028794 Få mere at vide om SHX (SHX) pris

SHX (SHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHX (SHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHX's tokenomics, kan du udforske SHX tokens live-pris!

