SHX (SHX) Tokenomics

SHX (SHX) Tokenomics

Få vigtig indsigt i SHX (SHX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

SHX (SHX) Information

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Officiel hjemmeside:
https://stronghold.co/shx
Hvidbog:
https://docsend.com/view/dftxunt
Block Explorer:
https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH

SHX (SHX) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHX (SHX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 166.83M
$ 166.83M$ 166.83M
Samlet udbud
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Cirkulerende forsyning
$ 5.79B
$ 5.79B$ 5.79B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.88B
$ 2.88B$ 2.88B
Alle tiders Høj:
$ 0.0299
$ 0.0299$ 0.0299
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.028794
$ 0.028794$ 0.028794

SHX (SHX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for SHX (SHX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHX tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHX's tokenomics, kan du udforske SHX tokens live-pris!

Sådan køber du SHX

Er du interesseret i at tilføje SHX (SHX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

SHX (SHX) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SHX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SHX Prisprediktion

Vil du vide, hvor SHX måske er på vej hen? Vores SHX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.