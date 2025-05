SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

NavnSHX

RangNo.552

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning5,793,905,044

Max Udbud100,000,000,000

Samlet Udbud99,756,866,344

Cirkulationshastighed0.0579%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.05930882,2021-05-17

Laveste pris0,2021-08-13

Offentlig blockchainXLM

IndledningStronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.