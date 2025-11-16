ROVR Network (ROVR) Tokenomics

ROVR Network (ROVR) Tokenomics

Få vigtig indsigt i ROVR Network (ROVR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:52:02 (UTC+8)
USD

ROVR Network (ROVR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ROVR Network (ROVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 215.29M
$ 215.29M$ 215.29M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 98.75M
$ 98.75M$ 98.75M
Alle tiders Høj:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
Alle tiders Lav:
$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556
Nuværende pris:
$ 0.009875
$ 0.009875$ 0.009875

ROVR Network (ROVR) Information

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Officiel hjemmeside:
https://rovr.network/
Hvidbog:
https://rovr-network.gitbook.io/rovr-docs
Block Explorer:
https://solscan.io/token/FgQ3sxj54SmVzttkxuK4bdiEnUNi6kF9Hyx3ezKW72hn

ROVR Network (ROVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for ROVR Network (ROVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ROVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ROVR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ROVR's tokenomics, kan du udforske ROVR tokens live-pris!

Sådan køber du ROVR

Er du interesseret i at tilføje ROVR Network (ROVR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ROVR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

ROVR Network (ROVR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for ROVR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

ROVR Prisprediktion

Vil du vide, hvor ROVR måske er på vej hen? Vores ROVR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken