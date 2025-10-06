UdvekslingDEX+
Den direkte ROVR Network pris i dag er 0.009244 USD. Følg med i realtid ROVR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ROVR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

ROVR Network (ROVR) Live prisdiagram
ROVR Network (ROVR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.009163
$ 0.009163$ 0.009163
24H lav
$ 0.009423
$ 0.009423$ 0.009423
24H høj

$ 0.009163
$ 0.009163$ 0.009163

$ 0.009423
$ 0.009423$ 0.009423

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

-0.09%

-0.38%

-8.39%

-8.39%

ROVR Network (ROVR) realtidsprisen er $ 0.009244. I løbet af de sidste 24 timer har ROVR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.009163 og et højdepunkt på $ 0.009423, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ROVRs højeste pris nogensinde er $ 0.021590040558154902, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.008280267387340556.

Når det gælder kortsigtet performance, ROVR har ændret sig med -0.09% i løbet af den sidste time, -0.38% i løbet af 24 timer og -8.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ROVR Network (ROVR) Markedsinformation

No.1836

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 78.79K
$ 78.79K$ 78.79K

$ 92.44M
$ 92.44M$ 92.44M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Den nuværende markedsværdi på ROVR Network er $ 1.99M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 78.79K. Det cirkulerende forsyning af ROVR er 215.29M, med et samlet udbud på 9999998876. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 92.44M.

ROVR Network (ROVR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for ROVR Network i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00003619-0.38%
30 dage$ -0.002946-24.17%
60 dage$ +0.004244+84.88%
90 dage$ +0.004244+84.88%
ROVR Network Prisændring i dag

I dag ROVR blev der registreret en ændring på $ -0.00003619 (-0.38%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

ROVR Network 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.002946 (-24.17%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

ROVR Network 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage ROVR sås en ændring af $ +0.004244 (+84.88%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

ROVR Network 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.004244 (+84.88%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for ROVR Network (ROVR)?

Tjek ROVR NetworkPrishistorik-siden nu.

Hvad er ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineROVR Networkinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekROVRtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om ROVR Network på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ROVR Network købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ROVR Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ROVR Network (ROVR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ROVR Network (ROVR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ROVR Network.

Tjek ROVR Network prisprediktion nu!

ROVR Network (ROVR) Tokenomics

At forstå tokenomics for ROVR Network (ROVR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ROVR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ROVR Network (ROVR)

Leder du efter, hvordan du køber ROVR Network? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ROVR Network på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ROVR til lokale valutaer

1 ROVR Network(ROVR) til VND
243.25586
1 ROVR Network(ROVR) til AUD
A$0.01405088
1 ROVR Network(ROVR) til GBP
0.00702544
1 ROVR Network(ROVR) til EUR
0.00794984
1 ROVR Network(ROVR) til USD
$0.009244
1 ROVR Network(ROVR) til MYR
RM0.03873236
1 ROVR Network(ROVR) til TRY
0.38852532
1 ROVR Network(ROVR) til JPY
¥1.414332
1 ROVR Network(ROVR) til ARS
ARS$13.26255168
1 ROVR Network(ROVR) til RUB
0.74312516
1 ROVR Network(ROVR) til INR
0.82058988
1 ROVR Network(ROVR) til IDR
Rp154.06660504
1 ROVR Network(ROVR) til PHP
0.54253036
1 ROVR Network(ROVR) til EGP
￡E.0.43659412
1 ROVR Network(ROVR) til BRL
R$0.04964028
1 ROVR Network(ROVR) til CAD
C$0.0129416
1 ROVR Network(ROVR) til BDT
1.13072608
1 ROVR Network(ROVR) til NGN
13.35831952
1 ROVR Network(ROVR) til COP
$35.5538106
1 ROVR Network(ROVR) til ZAR
R.0.16056828
1 ROVR Network(ROVR) til UAH
0.3877858
1 ROVR Network(ROVR) til TZS
T.Sh.22.65685912
1 ROVR Network(ROVR) til VES
Bs2.042924
1 ROVR Network(ROVR) til CLP
$8.707848
1 ROVR Network(ROVR) til PKR
Rs2.6105056
1 ROVR Network(ROVR) til KZT
4.88064712
1 ROVR Network(ROVR) til THB
฿0.29784168
1 ROVR Network(ROVR) til TWD
NT$0.28462276
1 ROVR Network(ROVR) til AED
د.إ0.03392548
1 ROVR Network(ROVR) til CHF
Fr0.0073952
1 ROVR Network(ROVR) til HKD
HK$0.07182588
1 ROVR Network(ROVR) til AMD
֏3.52547672
1 ROVR Network(ROVR) til MAD
.د.م0.08532212
1 ROVR Network(ROVR) til MXN
$0.17156864
1 ROVR Network(ROVR) til SAR
ريال0.034665
1 ROVR Network(ROVR) til ETB
Br1.42015572
1 ROVR Network(ROVR) til KES
KSh1.19099696
1 ROVR Network(ROVR) til JOD
د.أ0.006553996
1 ROVR Network(ROVR) til PLN
0.03401792
1 ROVR Network(ROVR) til RON
лв0.04076604
1 ROVR Network(ROVR) til SEK
kr0.08763312
1 ROVR Network(ROVR) til BGN
лв0.01562236
1 ROVR Network(ROVR) til HUF
Ft3.11032868
1 ROVR Network(ROVR) til CZK
0.19495596
1 ROVR Network(ROVR) til KWD
د.ك0.00281942
1 ROVR Network(ROVR) til ILS
0.030043
1 ROVR Network(ROVR) til BOB
Bs0.06387604
1 ROVR Network(ROVR) til AZN
0.0157148
1 ROVR Network(ROVR) til TJS
SM0.08485992
1 ROVR Network(ROVR) til GEL
0.02505124
1 ROVR Network(ROVR) til AOA
Kz8.47295796
1 ROVR Network(ROVR) til BHD
.د.ب0.0034665
1 ROVR Network(ROVR) til BMD
$0.009244
1 ROVR Network(ROVR) til DKK
kr0.05980868
1 ROVR Network(ROVR) til HNL
L0.24237768
1 ROVR Network(ROVR) til MUR
0.42282056
1 ROVR Network(ROVR) til NAD
$0.15982876
1 ROVR Network(ROVR) til NOK
kr0.09354928
1 ROVR Network(ROVR) til NZD
$0.01608456
1 ROVR Network(ROVR) til PAB
B/.0.009244
1 ROVR Network(ROVR) til PGK
K0.0388248
1 ROVR Network(ROVR) til QAR
ر.ق0.03355572
1 ROVR Network(ROVR) til RSD
дин.0.93900552
1 ROVR Network(ROVR) til UZS
soʻm110.04760144
1 ROVR Network(ROVR) til ALL
L0.77178156
1 ROVR Network(ROVR) til ANG
ƒ0.01654676
1 ROVR Network(ROVR) til AWG
ƒ0.01654676
1 ROVR Network(ROVR) til BBD
$0.018488
1 ROVR Network(ROVR) til BAM
KM0.01552992
1 ROVR Network(ROVR) til BIF
Fr27.020212
1 ROVR Network(ROVR) til BND
$0.01192476
1 ROVR Network(ROVR) til BSD
$0.009244
1 ROVR Network(ROVR) til JMD
$1.4795022
1 ROVR Network(ROVR) til KHR
36.976
1 ROVR Network(ROVR) til KMF
Fr3.937944
1 ROVR Network(ROVR) til LAK
200.95651772
1 ROVR Network(ROVR) til LKR
රු2.80629352
1 ROVR Network(ROVR) til MDL
L0.15687068
1 ROVR Network(ROVR) til MGA
Ar41.4528692
1 ROVR Network(ROVR) til MOP
P0.07404444
1 ROVR Network(ROVR) til MVR
0.1414332
1 ROVR Network(ROVR) til MWK
MK15.9930444
1 ROVR Network(ROVR) til MZN
MT0.5906916
1 ROVR Network(ROVR) til NPR
रु1.30747136
1 ROVR Network(ROVR) til PYG
65.558448
1 ROVR Network(ROVR) til RWF
Fr13.431532
1 ROVR Network(ROVR) til SBD
$0.07607812
1 ROVR Network(ROVR) til SCR
0.12627304
1 ROVR Network(ROVR) til SRD
$0.355894
1 ROVR Network(ROVR) til SVC
$0.080885
1 ROVR Network(ROVR) til SZL
L0.15982876
1 ROVR Network(ROVR) til TMT
m0.032354
1 ROVR Network(ROVR) til TND
د.ت0.027214336
1 ROVR Network(ROVR) til TTD
$0.06258188
1 ROVR Network(ROVR) til UGX
Sh32.095168
1 ROVR Network(ROVR) til XAF
Fr5.22286
1 ROVR Network(ROVR) til XCD
$0.0249588
1 ROVR Network(ROVR) til XOF
Fr5.22286
1 ROVR Network(ROVR) til XPF
Fr0.942888
1 ROVR Network(ROVR) til BWP
P0.12377716
1 ROVR Network(ROVR) til BZD
$0.01858044
1 ROVR Network(ROVR) til CVE
$0.8786422
1 ROVR Network(ROVR) til DJF
Fr1.636188
1 ROVR Network(ROVR) til DOP
$0.59217064
1 ROVR Network(ROVR) til DZD
د.ج1.20144268
1 ROVR Network(ROVR) til FJD
$0.02089144
1 ROVR Network(ROVR) til GNF
Fr79.68328
1 ROVR Network(ROVR) til GTQ
Q0.07062416
1 ROVR Network(ROVR) til GYD
$1.93587848
1 ROVR Network(ROVR) til ISK
kr1.146256

ROVR Network Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ROVR Network, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel ROVR Network hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ROVR Network

Hvor meget er ROVR Network (ROVR) værd i dag?
Den direkte ROVR pris i USD er 0.009244 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ROVR til USD pris?
Den aktuelle pris på ROVRtil USD er $ 0.009244. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af ROVR Network?
Markedsværdien for ROVR er $ 1.99M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ROVR?
Den cirkulerende forsyning af ROVR er 215.29M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ROVR?
ROVR opnåede en ATH-pris på 0.021590040558154902 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ROVR?
ROVR så en ATL-pris på 0.008280267387340556 USD.
Hvad er handelsvolumen for ROVR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ROVR er $ 78.79K USD.
Bliver ROVR højere i år?
ROVR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ROVR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

