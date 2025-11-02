ROVR Network (ROVR) Prisprediktion (USD)

Få ROVR Network prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget ROVR vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på ROVR Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. $0.009291 $0.009291 $0.009291 +0.10% USD Faktisk Forudsigelse ROVR Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan ROVR Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.009291 i 2025. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan ROVR Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.009755 i 2026. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ROVR for 2027 være $ 0.010243 med en 10.25% vækstrate. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ROVR i 2028 være $ 0.010755 med en 15.76% vækstrate. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ROVR i 2029 være $ 0.011293 sammen med 21.55% vækstraten. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ROVR i 2030 være $ 0.011857 sammen med 27.63% vækstraten. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på ROVR Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.019315. ROVR Network (ROVR) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på ROVR Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.031462. År Pris Vækst 2025 $ 0.009291 0.00%

2026 $ 0.009755 5.00%

2027 $ 0.010243 10.25%

2028 $ 0.010755 15.76%

2029 $ 0.011293 21.55%

2030 $ 0.011857 27.63%

2031 $ 0.012450 34.01%

2032 $ 0.013073 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.013727 47.75%

2034 $ 0.014413 55.13%

2035 $ 0.015134 62.89%

2036 $ 0.015890 71.03%

2037 $ 0.016685 79.59%

2038 $ 0.017519 88.56%

2039 $ 0.018395 97.99%

2040 $ 0.019315 107.89% Vis mere Kortsigtet ROVR Networkprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.009291 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.009292 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.009299 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.009329 0.41% ROVR Network (ROVR) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ROVR for November 2, 2025(I dag) , er $0.009291 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. ROVR Network (ROVR) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ROVR, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.009292 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. ROVR Network (ROVR) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ROVR, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.009299 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. ROVR Network (ROVR) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ROVR være $0.009329 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel ROVR Network prisstatistik Nuværende pris $ 0.009291$ 0.009291 $ 0.009291 Prisændring (24 T) +0.10% Markedsværdi $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Cirkulationsforsyning 215.29M 215.29M 215.29M Volumen (24 timer) $ 83.28K$ 83.28K $ 83.28K Volumen (24 timer) -- Den seneste ROVR pris er $ 0.009291. Den har en 24-timers ændring på +0.10%, med en 24-timers handelsvolumen på $ 83.28K. Desuden har ROVR et cirkulerende forsyning på 215.29M og en samlet markedsværdi på $ 2.00M. Se live ROVR pris

ROVR Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på ROVR Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på ROVR Network 0.009291USD. Det cirkulerende udbud af ROVR Network(ROVR) er 0.00 ROVR , hvilket giver det en markedsværdi på $2.00M . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.00% $ -0.000013 $ 0.009423 $ 0.009163

7 dage -0.07% $ -0.000773 $ 0.01015 $ 0.009163

30 dage -0.23% $ -0.002903 $ 0.01271 $ 0.009163 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har ROVR Network vist en prisbevægelse på $-0.000013 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev ROVR Network handlet til en højeste værdi på $0.01015 og en laveste værdi på $0.009163 . Den havde oplevet en prisændring på -0.07% . Denne seneste tendens viser ROVRs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har ROVR Network oplevet en ændring på -0.23% , hvilket svarer til cirka $-0.002903 i værdi. Det tyder på, at ROVR kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid. Tjek den komplette ROVR Network prishistorik for detaljerede tendenser på MEXC Se hele ROVR prishistorikken

Hvordan fungerer ROVR Network (ROVR )-prisforudsigelsesmodulet? ROVR Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ROVR baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for ROVR Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ROVR, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på ROVR Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ROVR. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ROVR for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for ROVR Network.

Hvorfor er ROVR prisforudsigelse vigtig?

ROVR Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er ROVR værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil ROVR opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for ROVR næste måned? Ifølge ROVR Network (ROVR) prisprediktionsværktøjet vil den forventede ROVR pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 ROVR koste i 2026? Prisen på 1 ROVR Network (ROVR) er i dag $0.009291 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ROVR stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på ROVR i 2027? ROVR Network (ROVR) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 ROVR i 2027. Hvad er det anslåede prismål for ROVR i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil ROVR Network (ROVR) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for ROVR i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil ROVR Network (ROVR) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 ROVR koste i 2030? Prisen på 1 ROVR Network (ROVR) er i dag $0.009291 . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil ROVR stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er ROVR prisforudsigelsen for 2040? ROVR Network (ROVR) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 ROVR i 2040.