Radicle (RAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Radicle (RAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Radicle (RAD) Information Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git's peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Officiel hjemmeside: https://radworks.org/ Hvidbog: https://docs.radworks.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3

Radicle (RAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Radicle (RAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.82M $ 31.82M $ 31.82M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.69M $ 61.69M $ 61.69M Alle tiders Høj: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 Alle tiders Lav: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Nuværende pris: $ 0.6169 $ 0.6169 $ 0.6169 Få mere at vide om Radicle (RAD) pris

Radicle (RAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Radicle (RAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RAD's tokenomics, kan du udforske RAD tokens live-pris!

Sådan køber du RAD Er du interesseret i at tilføje Radicle (RAD) til din portefølje?

Radicle (RAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RAD prishistorikken nu!

RAD Prisprediktion Vil du vide, hvor RAD måske er på vej hen? Vores RAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RAD Tokens prisprediktion nu!

