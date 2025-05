RAD

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

NavnRAD

RangNo.633

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)28.29%

Cirkulationsforsyning51,575,978.89552598

Max Udbud99,999,620

Samlet Udbud99,998,580

Cirkulationshastighed0.5157%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj27.35201922,2021-04-15

Laveste pris0.6102755059022482,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

