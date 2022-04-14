Hyperlane (HYPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Hyperlane (HYPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Hyperlane (HYPER) Information Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Officiel hjemmeside: https://hyperlane.xyz/ Hvidbog: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Køb HYPER nu!

Hyperlane (HYPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Hyperlane (HYPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 60.88M $ 60.88M $ 60.88M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 175.20M $ 175.20M $ 175.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 347.51M $ 347.51M $ 347.51M Alle tiders Høj: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Alle tiders Lav: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Nuværende pris: $ 0.34751 $ 0.34751 $ 0.34751 Få mere at vide om Hyperlane (HYPER) pris

Hyperlane (HYPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Hyperlane (HYPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HYPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HYPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HYPER's tokenomics, kan du udforske HYPER tokens live-pris!

Hyperlane (HYPER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HYPER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HYPER prishistorikken nu!

HYPER Prisprediktion Vil du vide, hvor HYPER måske er på vej hen? Vores HYPER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HYPER Tokens prisprediktion nu!

