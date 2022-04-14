Polkastarter (POLS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polkastarter (POLS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polkastarter (POLS) Information POLS token holders will be able to vote on product features, token utility, types of auctions and even decide which projects get to be featured by Polkastarter. Transaction fees will be paid in POLS. Officiel hjemmeside: https://www.polkastarter.com/ Hvidbog: https://docs.polkastarter.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x83e6f1e41cdd28eaceb20cb649155049fac3d5aa Køb POLS nu!

Polkastarter (POLS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polkastarter (POLS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 99.21M $ 99.21M $ 99.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 7.6884 $ 7.6884 $ 7.6884 Alle tiders Lav: $ 0.00147639 $ 0.00147639 $ 0.00147639 Nuværende pris: $ 0.19141 $ 0.19141 $ 0.19141 Få mere at vide om Polkastarter (POLS) pris

Polkastarter (POLS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polkastarter (POLS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLS's tokenomics, kan du udforske POLS tokens live-pris!

Sådan køber du POLS Er du interesseret i at tilføje Polkastarter (POLS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POLS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber POLS på MEXC nu!

Polkastarter (POLS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POLS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POLS prishistorikken nu!

POLS Prisprediktion Vil du vide, hvor POLS måske er på vej hen? Vores POLS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POLS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!