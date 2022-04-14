Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Star Atlas DAO (POLIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Star Atlas DAO (POLIS) Information

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Officiel hjemmeside:
https://staratlas.com
Hvidbog:
https://staratlas.com/white-paper.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Star Atlas DAO (POLIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 34.94M
$ 34.94M$ 34.94M
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 303.27M
$ 303.27M$ 303.27M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 14.98
$ 14.98$ 14.98
Alle tiders Lav:
$ 0.04294035647935489
$ 0.04294035647935489$ 0.04294035647935489
Nuværende pris:
$ 0.11522
$ 0.11522$ 0.11522

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Star Atlas DAO (POLIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal POLIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange POLIS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår POLIS's tokenomics, kan du udforske POLIS tokens live-pris!

Sådan køber du POLIS

Er du interesseret i at tilføje Star Atlas DAO (POLIS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POLIS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Star Atlas DAO (POLIS) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for POLIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

POLIS Prisprediktion

Vil du vide, hvor POLIS måske er på vej hen? Vores POLIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.