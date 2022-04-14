Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Star Atlas DAO (POLIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Star Atlas DAO (POLIS) Information Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies Officiel hjemmeside: https://staratlas.com Hvidbog: https://staratlas.com/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/poLisWXnNRwC6oBu1vHiuKQzFjGL4XDSu4g9qjz9qVk Køb POLIS nu!

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Star Atlas DAO (POLIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.94M $ 34.94M $ 34.94M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 303.27M $ 303.27M $ 303.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Alle tiders Lav: $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 $ 0.04294035647935489 Nuværende pris: $ 0.11522 $ 0.11522 $ 0.11522 Få mere at vide om Star Atlas DAO (POLIS) pris

Star Atlas DAO (POLIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Star Atlas DAO (POLIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLIS's tokenomics, kan du udforske POLIS tokens live-pris!

Sådan køber du POLIS Er du interesseret i at tilføje Star Atlas DAO (POLIS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe POLIS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber POLIS på MEXC nu!

Star Atlas DAO (POLIS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for POLIS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk POLIS prishistorikken nu!

POLIS Prisprediktion Vil du vide, hvor POLIS måske er på vej hen? Vores POLIS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POLIS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!