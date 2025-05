POLIS

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

NavnPOLIS

RangNo.902

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.13%

Cirkulationsforsyning292,577,804.2785

Max Udbud0

Samlet Udbud360,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj19.23019625,2021-09-04

Laveste pris0.05486007599561791,2025-04-09

Offentlig blockchainSOL

IndledningStar Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.