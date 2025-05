OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NavnOGN

RangNo.579

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,84%

Cirkulationsforsyning700 811 886

Max Udbud1 409 664 846

Samlet Udbud1 409 664 846

Cirkulationshastighed0.4971%

Udstedelsesdato2020-01-06 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til0,136 USDT

Alle tiders høj3.38825924,2021-04-08

Laveste pris0.04562278552399471,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.