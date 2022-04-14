Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Obi Real Estate (OBICOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Obi Real Estate (OBICOIN) Information OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. Officiel hjemmeside: www.obirealestate.com Hvidbog: https://obirealestate.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Køb OBICOIN nu!

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Obi Real Estate (OBICOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.43M $ 11.43M $ 11.43M Alle tiders Høj: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Alle tiders Lav: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Nuværende pris: $ 0.01143 $ 0.01143 $ 0.01143 Få mere at vide om Obi Real Estate (OBICOIN) pris

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Obi Real Estate (OBICOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal OBICOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange OBICOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår OBICOIN's tokenomics, kan du udforske OBICOIN tokens live-pris!

Obi Real Estate (OBICOIN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for OBICOIN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk OBICOIN prishistorikken nu!

OBICOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor OBICOIN måske er på vej hen? Vores OBICOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se OBICOIN Tokens prisprediktion nu!

