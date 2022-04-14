Nexo (NEXO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nexo (NEXO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nexo (NEXO) Information Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments. Officiel hjemmeside: https://nexo.com Hvidbog: https://nexo.com/assets/downloads/Nexo-Whitepaper.pdf?=a Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb62132e35a6c13ee1ee0f84dc5d40bad8d815206 Køb NEXO nu!

Nexo (NEXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nexo (NEXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 875.27M $ 875.27M $ 875.27M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 646.15M $ 646.15M $ 646.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Alle tiders Høj: $ 1.5845 $ 1.5845 $ 1.5845 Alle tiders Lav: $ 0.0433327 $ 0.0433327 $ 0.0433327 Nuværende pris: $ 1.3546 $ 1.3546 $ 1.3546 Få mere at vide om Nexo (NEXO) pris

Nexo (NEXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nexo (NEXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal NEXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange NEXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår NEXO's tokenomics, kan du udforske NEXO tokens live-pris!

Nexo (NEXO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for NEXO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk NEXO prishistorikken nu!

NEXO Prisprediktion Vil du vide, hvor NEXO måske er på vej hen? Vores NEXO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se NEXO Tokens prisprediktion nu!

