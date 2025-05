NEXO

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

NavnNEXO

RangNo.90

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1,83%

Cirkulationsforsyning646 145 839,5746847

Max Udbud0

Samlet Udbud1 000 000 000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.625207707279189,2021-11-16

Laveste pris0.0433327,2018-09-12

Offentlig blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.