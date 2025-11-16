Black Mirror (MIRROR) Tokenomics

Black Mirror (MIRROR) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Black Mirror (MIRROR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 544.67K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 95.98M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 5.68M
Alle tiders Høj:
$ 0.08779
Alle tiders Lav:
$ 0.005527548814421379
Nuværende pris:
$ 0.005675
Black Mirror (MIRROR) Information

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Officiel hjemmeside:
https://www.blackmirrorclub.com/
Hvidbog:
https://www.blackmirrorclub.com/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Black Mirror (MIRROR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Black Mirror (MIRROR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal MIRROR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange MIRROR tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår MIRROR's tokenomics, kan du udforske MIRROR tokens live-pris!

Sådan køber du MIRROR

Er du interesseret i at tilføje Black Mirror (MIRROR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe MIRROR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Black Mirror (MIRROR) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for MIRROR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

MIRROR Prisprediktion

Vil du vide, hvor MIRROR måske er på vej hen? Vores MIRROR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

