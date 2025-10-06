UdvekslingDEX+
Den direkte Black Mirror pris i dag er 0.009249 USD. Følg med i realtid MIRROR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk MIRROR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om MIRROR

MIRROR Prisinfo

Hvad er MIRROR

MIRROR Whitepaper

MIRROR Officiel hjemmeside

MIRROR Tokenomics

MIRROR Prisprognose

MIRROR Historik

MIRROR Købsguide

MIRROR-til-fiat-valutaomregner

MIRROR Spot

MIRROR USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Black Mirror Logo

Black Mirror-kurs(MIRROR)

1 MIRROR til USD direkte pris:

$0.009251
$0.009251$0.009251
-1.02%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:51:05 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.008389
$ 0.008389$ 0.008389
24H lav
$ 0.009677
$ 0.009677$ 0.009677
24H høj

$ 0.008389
$ 0.008389$ 0.008389

$ 0.009677
$ 0.009677$ 0.009677

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007964296563875654
$ 0.007964296563875654$ 0.007964296563875654

-0.08%

-1.02%

-4.66%

-4.66%

Black Mirror (MIRROR) realtidsprisen er $ 0.009249. I løbet af de sidste 24 timer har MIRROR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.008389 og et højdepunkt på $ 0.009677, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. MIRRORs højeste pris nogensinde er $ 0.08619121021102388, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.007964296563875654.

Når det gælder kortsigtet performance, MIRROR har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, -1.02% i løbet af 24 timer og -4.66% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Black Mirror (MIRROR) Markedsinformation

No.2255

$ 887.69K
$ 887.69K$ 887.69K

$ 96.08K
$ 96.08K$ 96.08K

$ 9.25M
$ 9.25M$ 9.25M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Den nuværende markedsværdi på Black Mirror er $ 887.69K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 96.08K. Det cirkulerende forsyning af MIRROR er 95.98M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.25M.

Black Mirror (MIRROR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Black Mirror i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00009533-1.02%
30 dage$ -0.012641-57.75%
60 dage$ -0.010751-53.76%
90 dage$ -0.010751-53.76%
Black Mirror Prisændring i dag

I dag MIRROR blev der registreret en ændring på $ -0.00009533 (-1.02%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Black Mirror 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.012641 (-57.75%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Black Mirror 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage MIRROR sås en ændring af $ -0.010751 (-53.76%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Black Mirror 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.010751 (-53.76%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Black Mirror (MIRROR)?

Tjek Black MirrorPrishistorik-siden nu.

Hvad er Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBlack Mirrorinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekMIRRORtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Black Mirror på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Black Mirror købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Black Mirror Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Black Mirror (MIRROR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Black Mirror (MIRROR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Black Mirror.

Tjek Black Mirror prisprediktion nu!

Black Mirror (MIRROR) Tokenomics

At forstå tokenomics for Black Mirror (MIRROR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om MIRROR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Black Mirror (MIRROR)

Leder du efter, hvordan du køber Black Mirror? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Black Mirror på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

MIRROR til lokale valutaer

1 Black Mirror(MIRROR) til VND
243.387435
1 Black Mirror(MIRROR) til AUD
A$0.01405848
1 Black Mirror(MIRROR) til GBP
0.00702924
1 Black Mirror(MIRROR) til EUR
0.00795414
1 Black Mirror(MIRROR) til USD
$0.009249
1 Black Mirror(MIRROR) til MYR
RM0.03875331
1 Black Mirror(MIRROR) til TRY
0.38873547
1 Black Mirror(MIRROR) til JPY
¥1.415097
1 Black Mirror(MIRROR) til ARS
ARS$13.26972528
1 Black Mirror(MIRROR) til RUB
0.74352711
1 Black Mirror(MIRROR) til INR
0.82103373
1 Black Mirror(MIRROR) til IDR
Rp154.14993834
1 Black Mirror(MIRROR) til PHP
0.54282381
1 Black Mirror(MIRROR) til EGP
￡E.0.43683027
1 Black Mirror(MIRROR) til BRL
R$0.04966713
1 Black Mirror(MIRROR) til CAD
C$0.0129486
1 Black Mirror(MIRROR) til BDT
1.13133768
1 Black Mirror(MIRROR) til NGN
13.36554492
1 Black Mirror(MIRROR) til COP
$35.57304135
1 Black Mirror(MIRROR) til ZAR
R.0.16065513
1 Black Mirror(MIRROR) til UAH
0.38799555
1 Black Mirror(MIRROR) til TZS
T.Sh.22.66911402
1 Black Mirror(MIRROR) til VES
Bs2.044029
1 Black Mirror(MIRROR) til CLP
$8.712558
1 Black Mirror(MIRROR) til PKR
Rs2.6119176
1 Black Mirror(MIRROR) til KZT
4.88328702
1 Black Mirror(MIRROR) til THB
฿0.29800278
1 Black Mirror(MIRROR) til TWD
NT$0.28477671
1 Black Mirror(MIRROR) til AED
د.إ0.03394383
1 Black Mirror(MIRROR) til CHF
Fr0.0073992
1 Black Mirror(MIRROR) til HKD
HK$0.07186473
1 Black Mirror(MIRROR) til AMD
֏3.52738362
1 Black Mirror(MIRROR) til MAD
.د.م0.08536827
1 Black Mirror(MIRROR) til MXN
$0.17166144
1 Black Mirror(MIRROR) til SAR
ريال0.03468375
1 Black Mirror(MIRROR) til ETB
Br1.42092387
1 Black Mirror(MIRROR) til KES
KSh1.19164116
1 Black Mirror(MIRROR) til JOD
د.أ0.006557541
1 Black Mirror(MIRROR) til PLN
0.03403632
1 Black Mirror(MIRROR) til RON
лв0.04078809
1 Black Mirror(MIRROR) til SEK
kr0.08768052
1 Black Mirror(MIRROR) til BGN
лв0.01563081
1 Black Mirror(MIRROR) til HUF
Ft3.11201103
1 Black Mirror(MIRROR) til CZK
0.19506141
1 Black Mirror(MIRROR) til KWD
د.ك0.002820945
1 Black Mirror(MIRROR) til ILS
0.03005925
1 Black Mirror(MIRROR) til BOB
Bs0.06391059
1 Black Mirror(MIRROR) til AZN
0.0157233
1 Black Mirror(MIRROR) til TJS
SM0.08490582
1 Black Mirror(MIRROR) til GEL
0.02506479
1 Black Mirror(MIRROR) til AOA
Kz8.47754091
1 Black Mirror(MIRROR) til BHD
.د.ب0.003468375
1 Black Mirror(MIRROR) til BMD
$0.009249
1 Black Mirror(MIRROR) til DKK
kr0.05984103
1 Black Mirror(MIRROR) til HNL
L0.24250878
1 Black Mirror(MIRROR) til MUR
0.42304926
1 Black Mirror(MIRROR) til NAD
$0.15991521
1 Black Mirror(MIRROR) til NOK
kr0.09359988
1 Black Mirror(MIRROR) til NZD
$0.01609326
1 Black Mirror(MIRROR) til PAB
B/.0.009249
1 Black Mirror(MIRROR) til PGK
K0.0388458
1 Black Mirror(MIRROR) til QAR
ر.ق0.03357387
1 Black Mirror(MIRROR) til RSD
дин.0.93951342
1 Black Mirror(MIRROR) til UZS
soʻm110.10712524
1 Black Mirror(MIRROR) til ALL
L0.77219901
1 Black Mirror(MIRROR) til ANG
ƒ0.01655571
1 Black Mirror(MIRROR) til AWG
ƒ0.01655571
1 Black Mirror(MIRROR) til BBD
$0.018498
1 Black Mirror(MIRROR) til BAM
KM0.01553832
1 Black Mirror(MIRROR) til BIF
Fr27.034827
1 Black Mirror(MIRROR) til BND
$0.01193121
1 Black Mirror(MIRROR) til BSD
$0.009249
1 Black Mirror(MIRROR) til JMD
$1.48030245
1 Black Mirror(MIRROR) til KHR
36.996
1 Black Mirror(MIRROR) til KMF
Fr3.940074
1 Black Mirror(MIRROR) til LAK
201.06521337
1 Black Mirror(MIRROR) til LKR
රු2.80781142
1 Black Mirror(MIRROR) til MDL
L0.15695553
1 Black Mirror(MIRROR) til MGA
Ar41.4752907
1 Black Mirror(MIRROR) til MOP
P0.07408449
1 Black Mirror(MIRROR) til MVR
0.1415097
1 Black Mirror(MIRROR) til MWK
MK16.0016949
1 Black Mirror(MIRROR) til MZN
MT0.5910111
1 Black Mirror(MIRROR) til NPR
रु1.30817856
1 Black Mirror(MIRROR) til PYG
65.593908
1 Black Mirror(MIRROR) til RWF
Fr13.438797
1 Black Mirror(MIRROR) til SBD
$0.07611927
1 Black Mirror(MIRROR) til SCR
0.12634134
1 Black Mirror(MIRROR) til SRD
$0.3560865
1 Black Mirror(MIRROR) til SVC
$0.08092875
1 Black Mirror(MIRROR) til SZL
L0.15991521
1 Black Mirror(MIRROR) til TMT
m0.0323715
1 Black Mirror(MIRROR) til TND
د.ت0.027229056
1 Black Mirror(MIRROR) til TTD
$0.06261573
1 Black Mirror(MIRROR) til UGX
Sh32.112528
1 Black Mirror(MIRROR) til XAF
Fr5.225685
1 Black Mirror(MIRROR) til XCD
$0.0249723
1 Black Mirror(MIRROR) til XOF
Fr5.225685
1 Black Mirror(MIRROR) til XPF
Fr0.943398
1 Black Mirror(MIRROR) til BWP
P0.12384411
1 Black Mirror(MIRROR) til BZD
$0.01859049
1 Black Mirror(MIRROR) til CVE
$0.87911745
1 Black Mirror(MIRROR) til DJF
Fr1.637073
1 Black Mirror(MIRROR) til DOP
$0.59249094
1 Black Mirror(MIRROR) til DZD
د.ج1.20209253
1 Black Mirror(MIRROR) til FJD
$0.02090274
1 Black Mirror(MIRROR) til GNF
Fr79.72638
1 Black Mirror(MIRROR) til GTQ
Q0.07066236
1 Black Mirror(MIRROR) til GYD
$1.93692558
1 Black Mirror(MIRROR) til ISK
kr1.146876

Black Mirror Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Black Mirror, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Black Mirror hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Black Mirror

Hvor meget er Black Mirror (MIRROR) værd i dag?
Den direkte MIRROR pris i USD er 0.009249 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle MIRROR til USD pris?
Den aktuelle pris på MIRRORtil USD er $ 0.009249. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Black Mirror?
Markedsværdien for MIRROR er $ 887.69K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af MIRROR?
Den cirkulerende forsyning af MIRROR er 95.98M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på MIRROR?
MIRROR opnåede en ATH-pris på 0.08619121021102388 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på MIRROR?
MIRROR så en ATL-pris på 0.007964296563875654 USD.
Hvad er handelsvolumen for MIRROR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for MIRROR er $ 96.08K USD.
Bliver MIRROR højere i år?
MIRROR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se MIRROR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:51:05 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

MIRROR-til-USD Lommeregner

Beløb

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.009249 USD

Handel MIRROR

MIRROR/USDT
$0.009251
$0.009251$0.009251
-1.02%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

