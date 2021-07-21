KARURA (KAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i KARURA (KAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KARURA (KAR) Information Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time. Officiel hjemmeside: http://karura.network Hvidbog: https://github.com/AcalaNetwork/Acala-white-paper Block Explorer: https://karura.subscan.io/ Køb KAR nu!

KARURA (KAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for KARURA (KAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 116.67M $ 116.67M $ 116.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 13.4167 $ 13.4167 $ 13.4167 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.03028 $ 0.03028 $ 0.03028 Få mere at vide om KARURA (KAR) pris

KARURA (KAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for KARURA (KAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KAR's tokenomics, kan du udforske KAR tokens live-pris!

Sådan køber du KAR Er du interesseret i at tilføje KARURA (KAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe KAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

KARURA (KAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for KAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk KAR prishistorikken nu!

KAR Prisprediktion Vil du vide, hvor KAR måske er på vej hen? Vores KAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se KAR Tokens prisprediktion nu!

