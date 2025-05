KAR

Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.

NavnKAR

RangNo.1407

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.15%

Cirkulationsforsyning116,666,660

Max Udbud0

Samlet Udbud160,000,000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato2021-07-21 00:00:00

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj13.1813767070817,2021-09-16

Laveste pris0,2021-07-20

Offentlig blockchainKAR

Sektor

Social Media

