Index Cooperative (INDEX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Index Cooperative (INDEX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Index Cooperative (INDEX) Information The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. Officiel hjemmeside: https://www.indexcoop.com/ Hvidbog: https://docs.indexcoop.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab Køb INDEX nu!

Index Cooperative (INDEX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Index Cooperative (INDEX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.58M $ 12.58M $ 12.58M Alle tiders Høj: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Alle tiders Lav: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 Nuværende pris: $ 1.258 $ 1.258 $ 1.258 Få mere at vide om Index Cooperative (INDEX) pris

Index Cooperative (INDEX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Index Cooperative (INDEX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal INDEX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange INDEX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår INDEX's tokenomics, kan du udforske INDEX tokens live-pris!

Sådan køber du INDEX Er du interesseret i at tilføje Index Cooperative (INDEX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe INDEX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber INDEX på MEXC nu!

Index Cooperative (INDEX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for INDEX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk INDEX prishistorikken nu!

INDEX Prisprediktion Vil du vide, hvor INDEX måske er på vej hen? Vores INDEX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se INDEX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!