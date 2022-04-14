Huma Finance (HUMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Huma Finance (HUMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Huma Finance (HUMA) Information Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Officiel hjemmeside: https://huma.finance/ Hvidbog: https://docs.huma.finance Block Explorer: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Køb HUMA nu!

Huma Finance (HUMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Huma Finance (HUMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 58.41M $ 58.41M $ 58.41M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 337.00M $ 337.00M $ 337.00M Alle tiders Høj: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 Alle tiders Lav: $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 Nuværende pris: $ 0.0337 $ 0.0337 $ 0.0337 Få mere at vide om Huma Finance (HUMA) pris

Huma Finance (HUMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Huma Finance (HUMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HUMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HUMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HUMA's tokenomics, kan du udforske HUMA tokens live-pris!

Huma Finance (HUMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HUMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HUMA prishistorikken nu!

HUMA Prisprediktion Vil du vide, hvor HUMA måske er på vej hen? Vores HUMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HUMA Tokens prisprediktion nu!

