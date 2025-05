INDEX

The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto.

NavnINDEX

RangNo.4729

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning0

Max Udbud10,000,000

Samlet Udbud10,000,000

Cirkulationshastighed0%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj133.13563635311073,2021-11-16

Laveste pris0.7946144184895987,2023-10-20

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

