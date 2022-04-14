HoldCoin (HOLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i HoldCoin (HOLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HoldCoin (HOLD) Information In the crypto asset management simulator game HoldCoin, which is based on Telegram, users can HOLD assets and create a portfolio to generate coins. Holdcoin is distinct in that it incorporates Web3 principles into its basic gaming platform to teach users how to handle cryptocurrency assets and enjoy the advantages of a Decentralized economy. Players can earn coins and experience the genuine asset management process in the game by "HOLD" and building their portfolio of assets. Officiel hjemmeside: https://t.me/theHoldCoinBot Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCz_xK2vAf6DHSrmSQ3mV-uEigJbKPP0tWUpqkqYW-RHoLD#transactions Køb HOLD nu!

HoldCoin (HOLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HoldCoin (HOLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 412.20K $ 412.20K $ 412.20K Alle tiders Høj: $ 0.0138 $ 0.0138 $ 0.0138 Alle tiders Lav: $ 0.000040873053113022 $ 0.000040873053113022 $ 0.000040873053113022 Nuværende pris: $ 0.00004122 $ 0.00004122 $ 0.00004122 Få mere at vide om HoldCoin (HOLD) pris

HoldCoin (HOLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HoldCoin (HOLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HOLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HOLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HOLD's tokenomics, kan du udforske HOLD tokens live-pris!

HoldCoin (HOLD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HOLD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HOLD prishistorikken nu!

HOLD Prisprediktion Vil du vide, hvor HOLD måske er på vej hen? Vores HOLD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HOLD Tokens prisprediktion nu!

