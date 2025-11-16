PlaysOut (PLAY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i PlaysOut (PLAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:06:03 (UTC+8)
PlaysOut (PLAY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PlaysOut (PLAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
Samlet udbud
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Cirkulerende forsyning
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 136.75M
$ 136.75M$ 136.75M
Alle tiders Høj:
$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123
Alle tiders Lav:
Nuværende pris:
$ 0.02735
$ 0.02735$ 0.02735

PlaysOut (PLAY) Information

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

Officiel hjemmeside:
https://www.playsout.com/
Block Explorer:
https://basescan.org/address/0x853a7c99227499dba9db8c3a02aa691afdebf841

PlaysOut (PLAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for PlaysOut (PLAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PLAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PLAY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PLAY's tokenomics, kan du udforske PLAY tokens live-pris!

Sådan køber du PLAY

Er du interesseret i at tilføje PlaysOut (PLAY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PLAY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

PlaysOut (PLAY) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PLAY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PLAY Prisprediktion

Vil du vide, hvor PLAY måske er på vej hen? Vores PLAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

