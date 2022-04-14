TROLL (TROLLSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i TROLL (TROLLSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

TROLL (TROLLSOL) Information $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Officiel hjemmeside: https://trololol.io Block Explorer: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Køb TROLLSOL nu!

TROLL (TROLLSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for TROLL (TROLLSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 152.40M $ 152.40M $ 152.40M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 152.56M $ 152.56M $ 152.56M Alle tiders Høj: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 Alle tiders Lav: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Nuværende pris: $ 0.15256 $ 0.15256 $ 0.15256 Få mere at vide om TROLL (TROLLSOL) pris

TROLL (TROLLSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for TROLL (TROLLSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TROLLSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TROLLSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TROLLSOL's tokenomics, kan du udforske TROLLSOL tokens live-pris!

Sådan køber du TROLLSOL Er du interesseret i at tilføje TROLL (TROLLSOL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TROLLSOL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber TROLLSOL på MEXC nu!

TROLL (TROLLSOL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TROLLSOL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TROLLSOL prishistorikken nu!

TROLLSOL Prisprediktion Vil du vide, hvor TROLLSOL måske er på vej hen? Vores TROLLSOL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TROLLSOL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!