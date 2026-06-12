Block Sec Arena (BSA) Tokenomics

Block Sec Arena (BSA) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Block Sec Arena (BSA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2026-06-12 21:16:21 (UTC+8)
USD

Block Sec Arena (BSA) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Block Sec Arena (BSA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
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----
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 457.00K
$ 457.00K$ 457.00K
Alle tiders Høj:
$ 16.9
$ 16.9$ 16.9
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.00457
$ 0.00457$ 0.00457

Block Sec Arena (BSA) Information

BSA (Block Sec Arena) is a Web3-native security infrastructure that combines education, real-world practice, professional auditing services, and an incentive layer to strengthen the overall security of the Web3 ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://blocksecx.com/
Hvidbog:
https://blocksecx.com/docs
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xFa8c84143859AFC868014896D8a10cb80a396D2A

Block Sec Arena (BSA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Block Sec Arena (BSA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BSA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BSA tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BSA's tokenomics, kan du udforske BSA tokens live-pris!

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Block Sec Arena (BSA) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for BSA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

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