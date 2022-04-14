unstable coin (USDUC) Tokenomics Få vigtig indsigt i unstable coin (USDUC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

unstable coin (USDUC) Information $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Officiel hjemmeside: https://www.usduc.org/ Hvidbog: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Block Explorer: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Køb USDUC nu!

unstable coin (USDUC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for unstable coin (USDUC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 26.95M $ 26.95M $ 26.95M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 26.95M $ 26.95M $ 26.95M Alle tiders Høj: $ 0.04375 $ 0.04375 $ 0.04375 Alle tiders Lav: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Nuværende pris: $ 0.02695 $ 0.02695 $ 0.02695 Få mere at vide om unstable coin (USDUC) pris

unstable coin (USDUC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for unstable coin (USDUC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USDUC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USDUC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USDUC's tokenomics, kan du udforske USDUC tokens live-pris!

Sådan køber du USDUC Er du interesseret i at tilføje unstable coin (USDUC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USDUC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber USDUC på MEXC nu!

unstable coin (USDUC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for USDUC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk USDUC prishistorikken nu!

USDUC Prisprediktion Vil du vide, hvor USDUC måske er på vej hen? Vores USDUC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USDUC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!