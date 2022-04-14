unstable coin (USDUC) Tokenomics

unstable coin (USDUC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i unstable coin (USDUC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

unstable coin (USDUC) Information

$USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies.

Officiel hjemmeside:
https://www.usduc.org/
Hvidbog:
https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975
Block Explorer:
https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump

unstable coin (USDUC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for unstable coin (USDUC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 26.95M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 999.92M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 26.95M
Alle tiders Høj:
$ 0.04375
Alle tiders Lav:
$ 0.006840683165320168
Nuværende pris:
$ 0.02695
unstable coin (USDUC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for unstable coin (USDUC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal USDUC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange USDUC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår USDUC's tokenomics, kan du udforske USDUC tokens live-pris!

Sådan køber du USDUC

Er du interesseret i at tilføje unstable coin (USDUC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe USDUC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

unstable coin (USDUC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for USDUC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

USDUC Prisprediktion

Vil du vide, hvor USDUC måske er på vej hen? Vores USDUC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.