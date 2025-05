HAEDAL

Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem.

HAEDAL

RangNo.710

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)18,19%

Cirkulationsforsyning203 750 000

Max Udbud1 000 000 000

Samlet Udbud1 000 000 000

Cirkulationshastighed0.2037%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.22337383884648823,2025-05-21

Laveste pris0.08154305381497716,2025-04-29

Offentlig blockchainSUI

