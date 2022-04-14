Giant Mammoth (GMMT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Giant Mammoth (GMMT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Giant Mammoth (GMMT) Information Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation. Officiel hjemmeside: https://mammothlabs.io/ Hvidbog: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Block Explorer: https://scan.gmmtchain.io/ Køb GMMT nu!

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Giant Mammoth (GMMT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.64M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 1.71B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 3.375 Alle tiders Lav: $ 0.003128621958182126 Nuværende pris: $ 0.00854

Giant Mammoth (GMMT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Giant Mammoth (GMMT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GMMT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GMMT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GMMT's tokenomics, kan du udforske GMMT tokens live-pris!

Giant Mammoth (GMMT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GMMT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GMMT prishistorikken nu!

GMMT Prisprediktion Vil du vide, hvor GMMT måske er på vej hen? Vores GMMT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GMMT Tokens prisprediktion nu!

