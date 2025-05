GMMT

Giant Mammoth Chain (GMMT) solves the problem of scalability and security and builds a high-level network. It is designed for applications that build their own chain, including higher speeds and lower network gas costs than before, EVM compatibility, and risk mitigation.

NavnGMMT

RangNo.1126

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0,05%

Cirkulationsforsyning1 713 747 017

Max Udbud0

Samlet Udbud5 000 000 000

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.087433452032132,2023-02-13

Laveste pris0.004714016323898042,2025-05-03

Offentlig blockchainGMMT

Sektor

Social Media

