Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.mindnetwork.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MindNetwork FHE (FHE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 15.04M $ 15.04M $ 15.04M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 60.42M $ 60.42M $ 60.42M Alle tiders Høj: $ 0.14588 $ 0.14588 $ 0.14588 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.06042 $ 0.06042 $ 0.06042 Få mere at vide om MindNetwork FHE (FHE) pris

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MindNetwork FHE (FHE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FHE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FHE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FHE's tokenomics, kan du udforske FHE tokens live-pris!

MindNetwork FHE (FHE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for FHE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk FHE prishistorikken nu!

FHE Prisprediktion Vil du vide, hvor FHE måske er på vej hen? Vores FHE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FHE Tokens prisprediktion nu!

