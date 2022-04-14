Comedian (BAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Comedian (BAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Comedian (BAN) Information BAN is a meme coin on the Solana chain. Officiel hjemmeside: https://comedian.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump Køb BAN nu!

Comedian (BAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Comedian (BAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.03M $ 68.03M $ 68.03M Samlet udbud $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Cirkulerende forsyning $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 68.03M $ 68.03M $ 68.03M Alle tiders Høj: $ 0.4377 $ 0.4377 $ 0.4377 Alle tiders Lav: $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 $ 0.000023698956851675 Nuværende pris: $ 0.06803 $ 0.06803 $ 0.06803 Få mere at vide om Comedian (BAN) pris

Comedian (BAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Comedian (BAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BAN's tokenomics, kan du udforske BAN tokens live-pris!

Comedian (BAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BAN prishistorikken nu!

BAN Prisprediktion Vil du vide, hvor BAN måske er på vej hen? Vores BAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BAN Tokens prisprediktion nu!

