Eesee (ESE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eesee (ESE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Eesee (ESE) Information Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Officiel hjemmeside: https://eesee.io/ Hvidbog: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4

Eesee (ESE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eesee (ESE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.22M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 545.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.74M Alle tiders Høj: $ 0.1775 Alle tiders Lav: $ 0.005202579334375652 Nuværende pris: $ 0.007739

Eesee (ESE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eesee (ESE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ESE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ESE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ESE's tokenomics, kan du udforske ESE tokens live-pris!

Sådan køber du ESE Er du interesseret i at tilføje Eesee (ESE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe ESE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber ESE på MEXC nu!

Eesee (ESE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for ESE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk ESE prishistorikken nu!

ESE Prisprediktion Vil du vide, hvor ESE måske er på vej hen? Vores ESE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ESE Tokens prisprediktion nu!

