ESE

Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

NavnESE

RangNo.1418

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.20%

Cirkulationsforsyning514,546,672.2259482

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud580,804,337.4339613

Cirkulationshastighed0.5145%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.149225002085829,2024-04-12

Laveste pris0.007360588016360478,2025-04-09

Offentlig blockchainETH

IndledningEesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.