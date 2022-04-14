EON Marketplace (EON) Tokenomics Få vigtig indsigt i EON Marketplace (EON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EON Marketplace (EON) Information EON is a distributed computing power protocol who self-owns over 120qt A100. EON marketplace offers cost-effective, stable services through proprietary D-Nano technology, outperforming competitors like io.net. It facilitates a seamless setup process, ensuring that participants can effortlessly join the network. Officiel hjemmeside: https://eonchain.xyz Hvidbog: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation Block Explorer: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c Køb EON nu!

EON Marketplace (EON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EON Marketplace (EON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.002021 $ 0.002021 $ 0.002021 Få mere at vide om EON Marketplace (EON) pris

EON Marketplace (EON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EON Marketplace (EON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EON's tokenomics, kan du udforske EON tokens live-pris!

EON Marketplace (EON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for EON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk EON prishistorikken nu!

EON Prisprediktion Vil du vide, hvor EON måske er på vej hen? Vores EON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EON Tokens prisprediktion nu!

